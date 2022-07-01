Чемпионами Азии стали североказахстанские спортсмены

Спорт

18:15 1 Июля 2022

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Нариман и Рауан Бекимовы — два брата, два чемпиона Азии по греко-римской борьбе. 17-летние спортсмены вернулись из столицы Кыргызстана с золотыми медалями.

НАРИМАН БЕКИМОВ, борец:
— В финале боролся с узбеком. Выиграл со счетом. Была тяжелая схватка, но я победил.

Тренируются Нариман и Рауан с самого детства. Этому виду спорта они посвятили 9 лет. Их мама Айсулу Бекимова признается, когда узнала о победе, не смогла сдержать эмоции.

АЙСУЛУ БЕКИМОВА, жительница г.Петропавловска:
 — Каждые их соревнования я очень сильно нервничаю. Как с утра начинаем готовиться. Я жду от них известий. Я плакала. Для меня это было очень приятно. Дома мы и радовались и кричали, и даже прыгали с сыном старшим. Конечно, очень горжусь. Но, всё равно не даю им расслабляться. Это только начало. Нужно идти вперед.

Соревнуются братья в разных весовых категориях — 51 и 55 кг. Готовились к чемпионату они усердно, но отдыхать некогда. Совсем скоро их ждут другие состязания.

 РАУАН БЕКИМОВ, борец:
— Нас впереди ждёт чемпионат мира в Италии. Пройдет 24 июля. 6 июля уезжаем в Нур-Султан на сборы. Оттуда летим в Италию. Волнуемся, но прилагаем все усилия, чтобы победить на чемпионате мира.

За первые места в копилку страны братьев наградили денежными сертификатами и ценными подарками.


Диана Салихова

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