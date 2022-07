Акцент на сохранении семейных ценностей

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

О роли женщин в обществе и значимости семьи говорили на расширенном заседании совета матерей и отцов АНК СКО.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Всё больше женщин занимают руководящие должности в госструктурах и квазигоссекторе. Тем самым голос прекрасной половины человечества становится слышен. Это нас радует. Растёт и число женщин, которые открывают свои предприятия, вносят свой вклад в экономику и создают рабочие места.

В СК сейчас 7,5 тысяч многодетных матерей. Каждая из них получает помощь от государства. Но надеяться только на это неправильно, говорят собравшиеся. На родителей возлагается большая ответственность по воспитанию будущего поколения, отмечает председатель совета матерей при областной ассамблее народа Казахстана. Кулимкоз Смаилова также отметила значимость в этом вопросе проекта «Мәдениетті ана — мәдениетті ұлт», где акцент делают на сохранении семейных ценностей, национальных традиций и воспитании подрастающего поколения.

КУЛИМКОЗ СМАИЛОВА, председатель совета матерей при областной ассамблее народа Казахстана:

— Важно, чтобы мама имела глубокую внутреннюю культуру, была образованна. Прививала обществу и прежде всего своим детям культуру поведения, грамотную правильную речь, чистоту намерений, умение высказать суждение и быть своим детям примером для подражания.

Перейти от лирического настроя к деловому предложила советник заместителя Премьер-министра страны. Она отметила, что во время заседания ни один спикер не озвучил проблемы материнства и детства. А они есть. Одно из доказательств этого — январские события, когда молодые люди вышли грабить и стрелять.

НАЗИПА ШАНАИ, советник заместителя Премьер-министра РК:

— Это дети, которых мы с вами воспитали за 30 лет. И сейчас не надо говорить, что там не было вашего ребёнка. Это были наши казахстанские дети. Поэтому сегодня перед советом матерей стоит вопрос воспитания подрастающего поколения. Ознакомившись, сегодня мы пришли к выводу, что проект по «Бақытты отбасы» проводить нужно и дальше. И роль советов матерей особенно здесь важна. Сегодня я абсолютно ничего об этом не услышала.

Следует пересмотреть подход к помощи нуждающимся семьям. Вместо пакета с продуктами лучше поспособствовать семье выйти из трудной жизненной ситуации. Помогать постоянно, а не разово.

НАЗИПА ШАНАИ, советник заместителя Премьер-министра РК:

— Потому что этим мы никогда проблему не решим. Продукты закончатся от силы через неделю, может и за день. Вещи износятся. Нам нужно сегодня работать над социализацией каждого.

Подняла советник заместителя Премьер-министра и вопрос роли отца в семье и воспитании детей. Сейчас весы склоняются в сторону матерей. Большинство мужчин участие в воспитании детей не принимают.