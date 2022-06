ОПМ «Дети в ночном городе » проводят полицейские

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Ночные рейды по улицам и увеселительным заведениям стартовали в регионе. В области проводится трёхдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». Полицейские проверяют парки и скверы, заброшенные дома и другие возможные места появления подростков. В зоне особо внимания — ночные развлекательные заведения. В одном из городских кафе проводила время в компании знакомых 17-летняя девушка.

Алла Бобарыкина — и.о. начальника отделения ювенальной полиции ОМПС УП г. Петропавловска

— Установлена несовершеннолетняя, находящаяся в развлекательном заведении после 22:00 ч. Была приглашена законная представительница, в отношении которой составлен административный протокол по ст. 442 ч. 1 административного кодекса РК. Также привлечён к ответственности владелец данного заведения о ст. 132 административного кодекса РК.

В зоне внимания также — неблагополучные семьи. При проверке одной из них установлено, что несовершеннолетняя дочь отсутствует дома в ночное время. Семья давно вызывает беспокойство полиции и работников образования.

ЛЮФТ