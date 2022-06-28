ОПМ «Дети в ночном городе » проводят полицейские

Новости МТРК

17:25 28 Июня 2022

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Ночные рейды по улицам и увеселительным заведениям стартовали в регионе. В области проводится трёхдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». Полицейские проверяют парки и скверы, заброшенные дома и другие возможные места появления подростков. В зоне особо внимания — ночные развлекательные заведения. В одном из городских кафе проводила время в компании знакомых 17-летняя девушка.

Алла Бобарыкина — и.о. начальника отделения ювенальной полиции ОМПС УП г. Петропавловска
— Установлена несовершеннолетняя, находящаяся в развлекательном заведении после 22:00 ч. Была приглашена законная представительница, в отношении которой составлен административный протокол по ст. 442 ч. 1 административного кодекса РК. Также привлечён к ответственности владелец данного заведения о ст. 132 административного кодекса РК.

В зоне внимания также — неблагополучные семьи. При проверке одной из них установлено, что несовершеннолетняя дочь отсутствует дома в ночное время. Семья давно вызывает беспокойство полиции и работников образования.

ЛЮФТ

— Вы знаете, да, что на спецшколу её определяют? Ну, по неаттестации в учебном заведении. — Да, я знаю. — По маме надо вопрос ставить. Света нету, не работает, нет средств для существования… — На комиссию надо выходить. — Ребёнка дома нет, значит, на комиссию будем выводить, ставить вопрос о лишении родительских прав.

Данная работа проводится в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе». Оно проходит на территории области с 27 по 29 июня.

Александр Розбах — заместитель начальника управления МПС ДП СКО:

— На данном мероприятии задействованы совместно с сотрудниками полиции местные исполнительные органы, представители прокуратуры, представители управления здравоохранения, образования, а также родительские комитеты.

Цель операции — борьба с безнадзорностью несовершеннолетних, профилактика преступлений, совершаемых подростками и в отношении них. Всего по области выявлено 38 различных правонарушений. 8 родителей привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.


Жанель Бисенбаева

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