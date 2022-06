Велопробег с участием олимпийского чемпиона А.Винокурова прошёл в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Более 300 участников разных возрастов и профессий. Возле Дворца спорта собрались петропавловцы и гости города, чтобы преодолеть на своих двухколесных дистанцию в 10 километров. Приурочили велопробег празднованию Международного олимпийского дня.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО

— 23 июня в 1894 году в Париже прошел большой конгресс, на котором решили, что отныне будут проводиться Олимпийские игры так, как проводились в Древней Греции. С тех пор, с конца 19 века проводятся Олимпийские игры. Поэтому мы решили в нашей области, как и во всем Казахстане, отметить этот праздник большим таким велопробегом.

На него мечтают быть похожими велогонщики страны и даже всего мира. Он тот, кто упорным трудом добился признания на мировой спортивной арене. Олимпийский чемпион Александр Винокуров вместе со своими земляками освоит городские магистрали. Перед стартом дал напутственное слово.

Александр Винокуров, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РК

— Я надеюсь на вас, что через лет 8-12 из вас будет хоть один олимпийский чемпион. Стремитесь, боритесь! Я шёл к этому не один день. В 2000 году я был вторым на олимпийских играх. Только через 12 лет я смог победить. Поэтому, ребят, все в ваших руках.

Дух чемпионства перед пробегом передал участникам и наш земляк Александр Герлиц. Александр Винокуров вручил ему велосипед, а паралимпиец подарил ему лыжи.

Все настроены на старт. В ряд выстроились и стар, и млад. А некоторые даже пришли сюда целыми семейными династиями — любителями велоспорта. Владимир Парахин в велопробегах участвует ежегодно. Сегодня пришел вместе с сыном и внуком.

Владимир Парахин, участник велопробега

— Велоспорт — это моя жизнь. Я с 17 лет начал заниматься, потом работал тренером, вот сейчас нахожусь на пенсии. Просто поучаствовать, проехать со всеми вместе, естественно, не отстать.

Колонны велосипедистов двинулись вперёд. Каждый возьмет с этого пробега новый урок, ощущения, адреналин.

БЛИЦ

— Все дружно жители нас встречают, машут, всем очень приятно, что такие мероприятия проводят. Чаще бы проводили такие мероприятия, поскольку спортивный дух населения поднимается.

— Из Уральска приехали. Впервые увидел Винокурова, пожал руку, сфоткался, дали медаль, проехали велопробег. Всё отлично!

— Не первый год уже принимаю участие в велопробеге с Александром Винокуровым. Гордость за нашего земляка, всё-таки вместе из Бишкуля.

— Мне понравилось. По-моему, он продвигает спорт и больше молодежи начинает заниматься, они интересуются.

Участники получили памятные медали. Также провели розыгрыш призов. Счастливчики, чьи номера выиграли в лотерее, получили кепки, футболки, смарт-часы, велоперчатки и многое другое.