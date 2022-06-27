Спартакиада СМИ: соревнования среди журналистов прошли в СКО

Спорт

17:49 27 Июня 2022

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Футбол, волейбол, теннис и шахматы. Спартакиада среди представителей СМИ прошла в СК. Проверяли себя на быстроту, ловкость и силу сотрудники газет, телеканалов, управления внутренней политики, студенты Kozybayev University, собственные корреспонденты и пресс-секретари.
Первыми соревновались шахматисты и теннисисты. Здесь сильнейшими оказались команды телеканала «Qyzyljar» и собственных корреспондентов. После в этом же зале развернулась площадка для волейбола. Этот вид спорта оказался по силам студентам местной альма-матер. Финальной и самой зрелищной была игра в футбол. За первое место боролись команды двух телеканалов. «МТРК» и «Qyzyljar» развернули на поле нешуточные футбольные страсти. С отрывом в несколько голов уступили представители нашего телеканала. Завершились соревнования перетягиванием каната. Здесь, как и в целом, во всей спартакиаде, самыми сильными оказались представители собственных корреспондентов. Им вручили кубок победителя. Участников наградили медалями и грамотами.


Жанель Бисенбаева

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