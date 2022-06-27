ФК «Кызылжар» уступил соперникам из «Тобола»

Спорт

17:49 27 Июня 2022

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26 июня прошёл матч между ФК «Кызылжар» и «Тобол» в рамках казахстанкской Премьер-лиги. Игра проходила на домашнем поле кызылжарцев. Отличился наш футболист Жиан Мартинш. Он забил гол на 22 минуте, завершив первый тайм ничьей — 1:1. Однако, после наши спортсмены пропустили 2 мяча в свои ворота. «Тобол» вел более активную игру, и, несмотря на территориальное преимущество, «Кызылжар» так и не смог отыграться. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу костанайцев. На данный момент ФК «Кызылжар» занимает 11 строчку в турнирной таблице, «Тобол» — вторую.


Диана Салихова

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