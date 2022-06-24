За участие в подготовке и проведении референдума: К.-Ж. Токаев отметил североказахстанцев благодарственными письмами

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КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:
— В нашей области проведена масштабная информационно-разъяснительная работа. За неполный месяц агитационного периода было проведено около 4 тысяч встреч, в которых приняли участие свыше 120 тысяч человек. Разъяснительная работа проходила в трудовых коллективах, с бизнес- сообществами, с самозанятыми, многодетными семьями, молодёжью. Благодарю вас за активную гражданскую позицию.
Под аплодисменты аким области вручает благодарственные письма от главы государства. Среди награждаемых и председатель областного совета ветеранов Ескендир Елеусизов. В организации за месяц сделали многое. Создали штаб, в который вошли около 250 человек, принимали обращения, отвечали на многочисленные вопросы ветеранов. Кстати, они занимают ¼ часть населения региона.
ЕСКЕНДИР ЕЛЕУСИЗОВ, председатель областного совета ветеранов:
Написано более 1,5 тысяч материалов, опубликовано свыше 10 тысяч постов в социальные сети. Неоценимый вклад в проведение референдума внесли и представители СМИ. Наш телеканал в их числе. Весь месяц журналисты «МТРК» связывались с общественниками, писали материалы, пытались не упустить в разъяснении ни одного пункта поправок. В день «Х» корреспонденты работали с раннего утра и до последнего голосующего. На этом трудовые будни представителей акул пера не заканчивались. Доводили до зрителей результаты референдума, готовили материалы про закрытие избирательных участков.
АННА ПОТЕРЯЕВА, шеф-редактор МТРК:
— Хочется сказать огромное спасибо общественникам. С ними была проведена колоссальная работа, они нам здорово помогали. Хочется сказать спасибо совету ветеранов. Старейшины нашего региона делились своим трудовым опытом, делились знаниями, которые нам помогли провести всю эту информационную работу.
Всего в этот день благодарственные письма от Президента страны получили около 20 человек.
Жанель Бисенбаева