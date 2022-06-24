За участие в подготовке и проведении референдума: К.-Ж. Токаев отметил североказахстанцев благодарственными письмами

Присутствующих в зале объединила общая работа, над которой все они упорно трудились на протяжении 30-ти дней. Общественники, активисты, представители СМИ, ветераны, педагоги и многие другие. Все они внесли большой вклад в проведение общенационального референдума. Поправки в Конституцию требовали грамотного разъяснения каждого пункта. Делали это так называемые «проводники» разными способами — писали материалы, проводили встречи и консультации. Всё это показало высокую результативность.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В нашей области проведена масштабная информационно-разъяснительная работа. За неполный месяц агитационного периода было проведено около 4 тысяч встреч, в которых приняли участие свыше 120 тысяч человек. Разъяснительная работа проходила в трудовых коллективах, с бизнес- сообществами, с самозанятыми, многодетными семьями, молодёжью. Благодарю вас за активную гражданскую позицию.

Под аплодисменты аким области вручает благодарственные письма от главы государства. Среди награждаемых и председатель областного совета ветеранов Ескендир Елеусизов. В организации за месяц сделали многое. Создали штаб, в который вошли около 250 человек, принимали обращения, отвечали на многочисленные вопросы ветеранов. Кстати, они занимают ¼ часть населения региона.



ЕСКЕНДИР ЕЛЕУСИЗОВ, председатель областного совета ветеранов: