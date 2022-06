Республиканский этап Магжановских чтений

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Республиканский этап научно-творческого конкурса «Магжановские чтения» стартовал в Петропавловске. Более 50 школьников со всей страны сегодня собрались в IT-лицее им.М.Жумабаева. К слову, выбрали наш регион не просто так, ведь здесь родина великого поэта.

РОЗА САРКЕН, директор Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Конкурс будет состоять из 3-х номинаций. Это номинация научных проектов, выразительного чтения, номинация «молодой акын». Ребята сами будут свои стихи читать.

Алихан Рахимбаев приехал из столицы. Сейчас он читает стих, который написал сам в честь знаменитого земляка. Личность М.Жумабаева, признается школьник, всегда его вдохновляет. Поэтому выбор темы был очевиден.

АЛИХАН РАХИМБАЕВ, участник конкурса, г.Нур-Султан:

— М.Жумабаев всегда оценивал себя высоко. Говорил «я — солнце, я — огонь». И это не было эгоизмом. Он любил себя, по достоинству оценивал свою работу. Я им восхищаюсь, поэтому написал стихотворение «Аза жыр» в память о нем.

12-летняя Адеми Нурмухамет в подобных конкурсах принимает участие впервые. Однако, совсем не волнуется. Школьница долго готовилась и тщательно выбирала произведение. Наизусть Адеми знает 50 стихотворений М.Жумабаева.

АДЕМИ НУРМУХАМЕТ, участница конкурса, г.Талдыкорган:

— У М.Жумабаева сильные произведения. Он говорит: «Не повторяйте мою жизнь, она была трудной. Лучше стремитесь к счастью, к светлому». Меня тронули эти слова.

После конкурса участников ждет экскурсия в село Сартомар на родину Магжана, где пройдет церемония возложения цветов к памятнику акына. Сами чтения завершатся 25 июня. Награждение пройдет во Дворце школьников. Победителям вручат ценные призы.