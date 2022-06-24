Аким Жамбылского района рассказал о планах развития района и результатах проделанной работы

Развитие сельского хозяйства, ремонт дорог и состояние врачебных амбулаторий. Аким Жамбылского района Марат Ескендиров рассказал о планах развития района и результатах проделанной работы.

Так, в 2021 году реализовали сразу 3 инвестиционных проекта на сумму более 1 млрд тг. Окрыли племенной репродуктор на 750 голов КРС в селе Карагаш, овцеферму в Благовещенке, начали строительство молочно-товарной фермы в селе Жамбыл. Как планируют развивать отрасль дальше?

Марат Ескендиров, аким Жамбылского района

— На территории Казанского сельского округа в селе Екатериновке запланировано строительство откормочной площадки на 1000 голов КРС ТОО «СПК Агро Инвест». В проект входит строительство убойного цеха и консервного завода. В ТОО «Жокей Агро» с.Айымжан панируется открытие животноводческой фермы на 150 голов, завезено 50 голов КРС породы Абердин ангус мясного направления

В рамках реализации программы «Нурлы Жол» в прошлом году профинансированы из республиканского бюджета и проведены работы «Петровка-Жанажол-ст.Баумана» и ремонт подъезда к селу Майбалык. Совсем скоро отремонтируют дороги возле Железного, Пресноредути, а также участки Мирное-Айымжан, Пресновка-Кайранколь.

Марат Ескендиров, аким Жамбылского района

— В районном центре более 20 лет не проводился ремонт дорог. В прошлом году благодаря выделенным средствам проведен средний ремонт 8 улиц в с.Пресновка на сумму 382 млн 997 тг протяженностью 9,4 км. В этом году запланировано асфальтовое покрытие улиц в с.Благовещенка. Для этого выделено 195,2 млн тг. Кроме этого будет проводиться ямочный ремонт.

Уделили внимание и поддержке здравоохранения. В 2021 году провели капитальный ремонт здания Благовещенской врачебной амбулатории.

Марат Ескендиров, аким Жамбылского района

— За счет собственных средств приобретены стоматологическая установка в с.Благовещенка, которая позволила решить многолетнюю проблему стоматологического обслуживания. Закуплена ультрафиолетовая камера, кондиционеры для палат и многое другое. За счет областного бюджета приобрели дизенфекционные камеры, видеоколоноскоп, аппарат УЗИ экспертного класса.

Также по программе Дорожная карта бизнеса-2025 планируется подача заявок для реализации проектов в селе Пресновке: «Соленая комната», «Изготовление одеял из переработанной овечей шерсти», «Открытие пейнтбольного клуба», в селе Озерное — «Производство хлеба и хлебобулочных изделий».