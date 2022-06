24 июня в РК впервые отметили День судьи работника суда

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С этого года перечень праздничных дат в Казахстане пополнился Днем судьи и работника суда. Соответствующее постановление подписал премьер-министром страны Алихан Смаилов 31 марта. Теперь свой профессиональный праздник работники Фемиды будут отмечать каждый год 24 июня. От имени главы региона с этой датой виновников торжества поздравил его первый заместитель Марат Тасмаганбетов.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Учреждение праздничной даты — дань признательности судьям, работникам суда за их вклад в развитие конституционных основ, обеспечения законности, защиты прав и законных интересов человека и гражданина. В проводимых на сегодняшний день реформах, направленных на построение Нового Казахстана, вопрос обеспечения прав и безопасности граждан является фундаментальным. На судебный корпус сегодня возлагается особая ответственности за судьбу государства в сложных условиях одновременного проведения реформ практически во всех сферах.

Отечественная судебная система прошла не один этап реформ и модернизаций. Новые принимаемые законы позволяют судьям усилить защиту прав и законных интересов граждан. Ветеранам судебной системы на торжественном мероприятии вручили медали Верховного суда РК 3 степени «За безупречную службу».

НАСЛЬ ИСЕНОВА, судья в отставке:

— Я считаю, что вы присутствуете при историческом событии. На дне рождения профессионального праздника. Судья — это элита юристов. Хочу поздравить с законным днем на законных основаниях коллег и работников суда, которые работают много лет.

В числе праздничных наград — медаль «30 лет судебной системы РК». Ее получили сотрудники с большим опытом работы. Им также вручали благодарственные письма и грамоты акима Северо-Казахстанской области. В числе награжденных оказалась судья с 20-летним стажем Гульзия Едрисова.

ГУЛЬЗИЯ ЕДРИСОВА, судья Северо-Казахстанского областного суда:

— Дело было банальное, легкое. Установление юридического факта, когда лица корейской национальности, были насильно переселены в Казахстан и нужно было установить факт переселения. Это были милые старики. И, когда я уже огласила решение, а то время в суд можно было ходить свободно, они зашли и принесли такой маленький пакетик с корейским салатом. Вы знаете я растерялась. Я им сказала ладно хорошо, отдайте секретарю, мы попробуем ваш салатик, спасибо большое. Но больше всего запоминаются дела, связанные с детьми. Потому что, когда делать детей это самое страшное, наверное.

В праздничный день награды получили около 30 работников Фемиды. Завершилось мероприятие небольшим концертом.