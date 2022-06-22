Как подготовились к летнему сезону детские лагеря СКО?

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— Любимая пора всех школьников — летние каникулы. Кто-то едет отдыхать к бабушке в деревню, некоторые коротают свои деньки дома либо заграницей. Не исключают ребята и времяпровождение в детских лагерях. Во всяком случае, такой отдых должен быть не только интересным, но и безопасным. В СК насчитывается 15 детских лагерей, из них лишь 7 получили разрешения для открытия своих сезонов.



ГУЛЬНАРА СЕИТОВА, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Это летний лагерь «Берёзка» района М. Жумабаева, «Родник» Есильского района, «Ақ қайын», «Достык», которые находятся в Вороньем острове, «Чайка» и «Олимпиец» в Айыртауском районе. Данные лагеря приступили к работе с 17-20 июня. Дети отдыхают в первом сезоне.

К списку буквально сегодня добавился лагерь «Карлыгаш» района им. Г. Мусрепова. Здесь осталось решить вопрос с питанием, которое будет предоставлять один из ИП. Принимать юных гостей в детском лагере начнут уже завтра. Медленнее обстоят дела в «Окжетпес» Аккайынского района. Там требованиям не соответствует пищеблок. Но, и его уже начали приводить в порядок. Не могут всё ещё решить проблемы с водоснабжением в лагере Кызылжарского района «Серебряный бор». Вода там не соответствует нужным показателям. Есть в области лагеря, которые и вовсе в этом году не откроют свои двери.



ГУЛЬНАРА СЕИТОВА, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Это лагерь «Искра» Мамлютского района, «Золотая осень» Кызылжарского района, «Солнышко» района им. Г. Мусрепова, «Лесная поляна» Жамбылского района. «Искра» и «Золотая осень» не будут функционировать по причине того, что не определён собственник данного лагеря. По «Солнышку» — там необходимо проведение капитального ремонта, вода не соответствует санитарно — химическим и бактериологическим показателям. Лагерь признан аварийным.

В «Лесной поляне» ситуация аналогичная. В детских лагерях согласно требованиям должно быть централизованное водоснабжение и горячая вода. Медицинские книжки сотрудников — ещё один важный пункт. При выдаче санэпидзаключения смотрят и на ограждение лагерей. В целом, проверки проходят серьезные: начиная с внешнего вида корпусов и заканчивая соблюдением санитарных норм.

Жанель Бисенбаева