3 лагеря СКО не будут работать в этом году

Между тем в управлении образования говорят о 4-х неработающих лагерях. Правда, один из них всё-таки примет детей, но не в привычном режиме. Это лагерь в Жамбылском районе, который сейчас действует как этноаул. Дети приезжают туда на один день, окунаются в атмосферу жизни кочевых казахов, знакомятся с традициями и бытом. Такие перемены произошли там из-за проблем с центральным водоснабжением. Как только оно появится, лагерь будет работать как обычно. В ведомстве сообщили, что 9 лагерей области на сегодня уже приняли первых посетителей, хотя санитарные врачи называют другие цифры. О причинах неработающих баз отдыха в управлении образования знают и рассказали, что сейчас делается для исправления ситуации. При прохождении всех процедур лагеря смогут принять детей только в следующем летнем сезоне.

МАФРУЗА НАУАНОВА, руководитель отдела управления образования СКО:

— В связи с тем, что данные лагеря готовятся к конкурсу по передаче в доверительное управление. Сейчас уже подготовлена конкурсная документация на передачу в доверительное управление. Как только передадут, там начнут ремонтные работы.

Диана Салихова