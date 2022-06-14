Не виделись годами: день открытых дверей провели в учреждении ЕС 164/3

Новости МТРК

22:30 14 Июня 2022

Надпись мелом на асфальте, как некая фотокарточка от детей для осуждённых. Проходя мимо, заключённые учреждения ЕС 164/3 будут вспоминать этот тёплый день встречи с родными. Три часа душевных разговоров за чашечкой горячего чая и уютные объятия. Это всё, чего так не хватает в обычные дни за колючей проволокой, говорит Сергей Орлов. К нему сегодня из Костанайской области приехали самые близкие люди: супруга, дочери и внук, которого Сергей не видел с рождения.


СЕРГЕЙ ОРЛОВ, осуждённый ЕС 164/3:
— Год не видел детей. За год выросли все, повзрослели. 32 сек Благодарен администрации учреждения, что дают такую возможность увидеть детей.

Считали не просто дни, но и минуты до этой встречи и сами девочки. За год разлуки им есть, что рассказать отцу.

БЛИЦ
— Больше года не виделись с папой. Очень соскучились. И внука он видел с самого рождения. Очень переживала, для меня эта встреча была трогательной очень.
— Мне было 11, когда папа ушёл. 01.06 Я папе сегодня многое рассказала, о школьных достижениях. Я очень сильно скучала и очень сильно его люблю.

Подобную встречу в учреждении проводили четыре месяца назад накануне 8 марта. Тогда собирали родителей осуждённых. Эту посвятили детям. Для них здесь предусмотрели весёлую музыку, аниматоров и развлечения. Всего в День открытых дверей увидеться с близкими прибыли 22 семьи, это около 50-ти человек.

ЮЛИЯ ЗЕЛЬ, старший инспектор — психолог учреждения ЕС 164/3:
— Семейное благополучие прежде всего для осуждённых, чтобы у него был стимул подготовки к УДО. Также встречи с близкими и родными положительно влияют на психоэмоциональное состояние осуждённего. Это очень важно для администрации учреждения и самих осуждённых.

Всего в учреждении ЕС 164/3 свой срок отбывают 800 человек. Максимальное временное наказание — 16 лет.

Жанель Бисенбаева

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