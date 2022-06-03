В Петропавловске в память о Галыме Малдыбаеве открыли мемориальную доску

Новости МТРК

20:56 3 Июня 2022

В начале мая североказахстанцы отмечали 120 лет со дня рождения известного поэта и писателя, журналиста Галыма Малдыбаева. 3 июня в Петропавловске в память о видном выдающемся деятеле открыли мемориальную доску. На торжественном мероприятии присутствовали родные, друзья и коллеги Галыма Малдыбаева.

АКБАЯН МАЛДЫБАЕВА, дочь Галыма Малдыбаева:
— Его имя останется в памяти страны навсегда. Мой отец был очень трудолюбивым, внес большой вклад в литературу. Работал с братьями Сабитом, Габитом, Ильясом и Сакеном.

Галым Малдыбаев родился в селе Жанажол района Шал акына в 1902 году. Свои первые стихи написал, когда ему исполнился 21 год. В начале творческого пути пробовал себя в написании поэм. Произведения Галыма Малдыбаева были изданы в 9 книгах.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:
— Сегодня с творчеством нашего соотечественника знакомы многие казахстанцы. Его произведения входят в школьные учебники. 01:10 В его честь названы улицы в Петропавловске и Сергеевке.

Последний сборник стихов Галыма Малдыбаева «Дастандар» близкие родственники поэта выпустили в 2002 году. Свои произведения поэт в основном посвящал природе, любви, Родине и семье.

Дарья Пышмынцева

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