485 домов для переселенцев были с дефектами

556 переселенцев покинули СКО и вернулись в южные регионы. Основные причины: семейные обстоятельства и по состоянию здоровья. Остальные 94% переселенцев выбирали новым домом СКО. За 5 лет в наш регион прибыло 9 120 человек по программе «Еңбек». К слову, больше эта программа не действует. Вместо неё будет новый проект «Сильные регионы — драйвер развития страны».

Ринат Ельжасов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— На сегодня министерством труда и соцзащиты населения на 2022 год утверждена квота на 2685 человек. В том числе 2556 из трудоизбыточных регионов и 129 кандасов.

Новый проект нацелен на устранение дефицита кадров. Сейчас в СК 1740 вакансий. Правила сейчас на регистрации в минюсте. Строительство домов для переселенцев предусматривает 15%-ое софинансирование работодателем. Раньше 8 млн от стоимости дома оплачивала госказна. За 3 года построили 1200 домов для переселенцев в нашей области. В 485 из них выявили дефекты и замечания.

Кайрат Мустафин, заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— На 31 декабря отремонтировано 472 дома, по 13 домам работы не завершены. 6 домов в Айыртауском районе, работы не завершены. Через суд заключено соглашение по устранению подрядчиком недостатков до 31 мая 2022 года.

Чаще всего дефекты касались внутренних работ. Это плохое утепление кровли и полов, отсутствие сантехники, нет отмостков по периметру дома, некачественная установка входных дверей. Где и как строили, можно понять по проценту заселённости этих домов.

Павел Афанасьев, член общественного совета СКО:

— По состояния на конец 2021 года по Акжарскому району из 63 приобретённых домов заселены 25. Это 39,7%. По Уалихановскому району из 81 дома заселено 32, 39,5%. По району Шал акына из 102 на тот момент было заселено 50. В Тимирязевском районе за 2019-20 построено 67 домов для переселенцев, выкуплено 62. И только в 6 живут семьи. В 2021 году строительство в Тимирязевском районе не велось.

По закону строительство частного дома застройщиками не требует технического сопровождения. Госструктуры не могут вмешиваться ни на этапе возведения, ни во время приёма в эксплуатацию. Поэтому большинство недоработок выявляют, когда дом уже выкуплен.

Айгерим Мукашева