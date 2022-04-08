В СК с гастролями приехали артисты театра «Казахконцерт» им. Р.Баглановой

Музыкальное приветствие, цветы, шашу. Так североказахстанцы встречают гостей из Нур-Султана. Артисты театра в нашу область с гастролями приезжают не впервые. Теплыми словами о Петропавловске отзывается Зарина Жакенова. Свою известность артистка обрела год назад. Девушка сыграла главную роль — Розу Багланову в кинокартине Санжара Омарава. Сегодня на суд петропавловцев она исполнит песню народной артистки «Ах, Самара».

Зарина Жакенова, артистка театра «Astana Musical», г. Нур-Султан:

— Этот город мне очень нравится. Я сама с севера, с Павлодара. Погода, люди… все очень похоже. В прошлом году для телеканала «Хабар» сняли фильм «Булбул» про жизнь великой певицы. Съемки были очень интересные. Это был мой дебют. Снимали не только в Казахстане, но и в Узбекистане, Беларуси.

Сегодня на концерте выступят артисты театра «Казахконцерт» в сопровождении государственного фольклорного ансамбля «Астана сазы». Всего в СК приехали порядка 40 артистов.

Данияр Маекенов, руководитель отдела управления культуры, архивов и документации СКО:

— В этом году исполняется 100-летний юбилей выдающейся певицы Розы Баглановой. В связи с этим в регионах страны проводятся различные мероприятия. Сегодня у нас в областной филармонии состоится концерт, где артисты театра будут исполнять любимые композиции Розы Баглановой. На него билеты приобрели более 80% человек. Можно сказать, что концерт оставит яркие впечатления в сердцах наших зрителей.

Команда из столицы в областной центр приехала на один день. В планах провести гастроли в Караганде и Павлодаре.

Алишер Ашимов