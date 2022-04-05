В управлении образования СКО прокомментировали обрушение крыши в Токушинской школе-гимназии

Рухнула крыша почти в 18:00 часов вечера. К этому времени основные занятия у школьников обычно заканчиваются. Но, некоторые ребята в здании всё же находились. В спортзале на момент ЧП проходили вечерние тренировки.



Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:

— Жертв нет. В этой школе обучается 293 человека. Мы сразу выехали на место. Предварительная причина обрушения — это протечка кровли и обрушение части стены. Обрушение произошло примерно в квадратуре 140 кв.м.

Причин обрушения может быть и больше. Зданию Токушинской школы больше полувека. С 1965-го не было здесь и капитального ремонта. Проводили лишь текущие реконструкции. Последния была в прошлом году. На эти цели выделили 12 млн тенге.



Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:

— В этом году уже выделят средства на ремонт данной школы в сумме 144 млн тенге. Выделили на ремонт кровли капитальный, внутренних помещений, частичный ремонт полов.

Детали обрушения выясняет специально созданная комиссия. Она же даст разрешение на допуск ребят в школу. Сейчас они занимаются дистанционно. На данный момент в регионе 3 аварийных учебных учреждения. Все они находятся в Тайыншинском районе. Вместо двух зданий в скором времени появятся новые объекты, по последней разрабатывают ПСД.

Жанель Бисенбаева