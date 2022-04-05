В управлении образования СКО прокомментировали обрушение крыши в Токушинской школе-гимназии

Новости МТРК

19:27 5 Апреля 2022

Рухнула крыша почти в 18:00 часов вечера. К этому времени основные занятия у школьников обычно заканчиваются. Но, некоторые ребята в здании всё же находились. В спортзале на момент ЧП проходили вечерние тренировки.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:

— Жертв нет. В этой школе обучается 293 человека. Мы сразу выехали на место. Предварительная причина обрушения — это протечка кровли и обрушение части стены. Обрушение произошло примерно в квадратуре 140 кв.м.

Причин обрушения может быть и больше. Зданию Токушинской школы больше полувека. С 1965-го не было здесь и капитального ремонта. Проводили лишь текущие реконструкции. Последния была в прошлом году. На эти цели выделили 12 млн тенге.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:

— В этом году уже выделят средства на ремонт данной школы в сумме 144 млн тенге. Выделили на ремонт кровли капитальный, внутренних помещений, частичный ремонт полов.

Детали обрушения выясняет специально созданная комиссия. Она же даст разрешение на допуск ребят в школу. Сейчас они занимаются дистанционно. На данный момент в регионе 3 аварийных учебных учреждения. Все они находятся в Тайыншинском районе. Вместо двух зданий в скором времени появятся новые объекты, по последней разрабатывают ПСД.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Программа «Итоги дня» 24.03.2022
Городской акимат направил претензионное письмо в ТОО «Коммунхоз»
Не время расслабляться: почему вакцинацию нужно продолжать, рассказали врачи
Ситуация с COVID-19 в мире улучшается
Юбилей Почётного гражданина СКО Жаксылыка Искакова
Полицейские проводят рейды по выявлению лиц категории БОМЖ
О принимаемых мерах по обеспечению занятости молодёжи
Камеры видеонаблюдения устанавливают на остановках Петропавловска
Воспитанников детской деревни семейного типа поздравили с Наурыз мейрамы
Вокальный конкурс «Звезды Приишимья-2022» открывает новые таланты
Полицейские за 3 дня выявили 18 должников и неплательщиков алиментов
Директор колледжа искусств им.Е.Серкебаева получила орден Почётного профессора академического союза Оксфорда