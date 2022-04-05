Уровень мутности воды вырастет в 10 раз во время паводка

40 тысяч кубометров воды потребляют петропавловцы каждый день. Летом ещё больше, доходит до 60 тысяч кубов. И каждую каплю нам приносит река Есиль. Но прежде чем попасть в дома горожан, вода проходит несколько ступеней очистки и лабораторных проверок. Их число увеличивается во время паводка. Талые воды, впадая в Есиль, приносят грязь и мусор. Плюс течение реки ускоряется.

Лариса Аширова, технолог ТОО «Кызылжар су»:

— Мутность воды увеличивается в десятки раз. Если сейчас 2-3 мг на литр, то в паводковый период она может достигать до 130 мг/литр. То, что мы увеличиваем количество реагентов, не должно пугать потребителя. Это всё контролируется, всё оседает у нас в отстойниках.

В этом помогают реагенты. Но, чтобы мы не чувствовали их вкус и запах, вода фильтруется вот в таких бассейнах. Глубина этого 5 метров, три из которых — фильтрационный слой. Затем чистая вода поступает в резервуары, а оттуда по магистралям в наши дома. Весь этот путь — от Есиля до квартиры капля воды пройдет за 3,5 часа. И на каждом этапе ежечасно отбирают пробы в лабораторию. А во время паводка в разы чаще. Есть 43 показателя. Там от цвета и запаха до содержания железа, хлора и щелочности. Уровень последнего сейчас и проверяет заведующая лабораторией.



Галина Тюменева, заведующая центральной лабораторией ТОО «Кызылжар су»:

— Как только раствор изменит окраску с зелёного на розовый, это будет конечная точка титрования. В зависимости от потраченного количества кислоты мы рассчитываем концентрацию определяемого вещества.

Проверяют воду не только на выходе из фильтра, но и у потребителей. Пробы берут из городских колонок и не только лаборатория «Кызылжар су», но сторонние независимые эксперты.

Галина Тюменева, заведующая центральной лабораторией ТОО «Кызылжар су»:

— Нас контролирует санэпидконтроль. Контроль жёсткий. У них есть график, по которому они отбирают воду из водоколонок города. Если какие-то нарушения, превышения, они пишут нам предписания. Но последние годы предписаний не было.

Также, по словам специалистов «Кызылжар су», к предстоящему паводку они проверили и отремонтировали канализационные колодцы и насосные станции. Обещают, что проблем с подачей чистой питьевой воды не будет.

Айгерим Мукашева