Таеквондисты из Кызылжарского района приняли участие в чемпионате РК по таеквондо ITF

Небольшая растяжка, новые приёмы, спайринги. Так проходят тренировки у ребят в зале сельской школы. К своему первому республиканскому чемпионату готовились здесь. Целый год упорства, труда и веры в свои силы. До выезда в Тараз таеквондисты не участвовали в соревнованиях серьезного уровня. Восьмилетний Илья Сапрыгин к своей первой поездке подошёл ответственно. От неё и в целом от турнира он находится под яркими впечатлениями.

Илья Сапрыгин, серебряный призёр чемпионата РК по таеквондо ITF:

— Мне очень понравились соревнования. Первый мой соперник был слабеньким, а второй — сильный. Было сложно нанести сопернику удар.

Боевым искусством Илья занимается полгода. В будущем планирует стать обладателем чёрного пояса. На первенстве страны спортсмен защищал честь родной области в весовой категории до 26-ти килограммов, привёз серебро. Мечтает о наивысшем разряде четырнадцатилетняя Айгерим Кабдол. Признается, первые соревнования выдались довольно-таки сложными, но ей удалось оказаться в числе призёров.

Айгерим Кабдол, бронзовый призёр чемпионата РК по таеквондо ITF:

— Это были наши первые соревнования. Было очень нервно, страшно. Но, мы прошли достойно. Я считаю, что для первых соревнований — это достойный результат. Соперники-девочки были из Шымкента. Они — обладатели жёлтых поясов. Они, конечно, были сильнее. Удары были слишком сильными для меня, а скорости мне немного не хватило.

Юные, смелые и сильные духом. Рад достижениям своих подопечных тренер Мажид Исаев. Ребята тренировались три раза в неделю. Секцию в селе Шаховском открыли в сентябре прошлого года. Посещают её 17 детей. Пятеро из них в этом году приняли участие в своих первых масштабных соревнованиях, где показали свои навыки и мастерство.

Мажид Исаев, тренер по таеквондо ITF:

— В городе и области таеквондо ITF нет. Это направление есть только в Шаховском. Поэтому, наши ребята нигде не принимали участие. На чемпионате РК участвовали 370 ребят. Там были очень сильнейшие команды. Наши ребята не подвели себя и выступили достойно.

Команда приехала два дня назад, но времени на отдых нет. Они уже начали готовиться к предстоящему чемпионату, который пройдет в Алматинской области.

Алишер Ашимов