Спасатели продолжают готовиться к паводку

Серик Гайсин, руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО:

— В целом, за последние 5 лет возведено более 130 км земляных обвалований, свыше 7 км защитных дамб, отремонтированы 5 гидротехнических сооружений, на автодорогах области установлены 79 водопропускных труб, 7 тюбингов, построены и отремонтированы 48,5 км дренажных систем.

Всё это сделали, чтобы свести к минимуму угрозу паводка в области. Во многом она зависит от погоды в весенний период. Долгожданный сезон в регион пришёл с опозданием и сразу с плюсовыми температурами, как днём, так и ночью. Поэтому…

Наталья Левина, заместитель директора РГП «Казгидромет» по СКО:

— На 5 апреля продолжаются подъемы уровня воды на притоках реки Есиль. Подъемы составляют от 3 до 28см за сутки. По реке Есиль подъёмы уровней воды по данным гидрологических постов составляют за сутки 3 — 6см., связанные с притоком талых вод с окрестных полей. Подъем уровня воды с начала половодья от 2 — 29см. С 4 апреля началось наполнение Сергеевского водохранилища. На 5-е сегодня объем водохранилища составлял на 8 часов 530 млн м3, наполняемость — 76%. У г.Петропавловска пик паводка мы ожидаем в конце апреля, начале мая месяца.

Каждый год паводок угрожает и жителям окраин областного центра. В зоне возможного подтопления посёлок Заречный, сёла Прибрежное, Тепличное, Соколовка и ряд дачных кооперативов. Спасатели проводят профилактические беседы с владельцами участков, параллельно готовятся к самым разным сценариям, связанным с «большой водой».

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— 3 апреля в воскресенье мы уже отправили три группировки в наши наиболее подверженные южные районы области, где у нас начинается паводок. Это Айыртауский, район им.Г.Мусрепова и Тимирязевский. В районе им. Г.Мусрепова расположены в сёлах Чистополье и Рузаевке, в Айыртауском районе в сёлах Константиновке и Гусаковке, в сёлах Степном и Дзержинском.

К завершению подходят взрывные работы на водоёмах области, 4 апреля их проводили в районе им. Г.Мусрепова. Спасатели напоминают североказахстанцам о безопасности на воде в весенний период. В зоне риска дети и рыбаки.

Дарья Пышмынцева