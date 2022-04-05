«Погибают за 3-4 дня» Падеж скота зафиксировали в Тимирязевском районе

«Погибают за 3-4 дня «. Фермер из Тимирязевского района взывает о помощи. Скот гибнет от неизвестной болезни.

По его словам, недуг появился 10 дней назад. У коров внезапно повышается теампература, обильно течет слюна, теряется аппетит. Пали уже 15 голов скота. Утилизируют сельчане их сами. «А местные ветеринары проводить забор анализов не спешат», говорит сельчанин. После обращения в соцсетях в хозяйстве все же взяли пробы. В Комитете ветеринарного контроля и надзора предполагают, что скот заболел ринотрахеитом. Прокомментировали ситуацию и в областном управлении ветеринарии.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— Пробы отобрали и направили их в НРЦВ. Ждем результаты исследований. По клиническим признакам, которые наблюдаются у животных, схожи с несколькими видами заболеваний. Поэтому сейчас говорить, что это то или иное заболевание нет смысла. Как придут результаты, будут приниматься меры. Это наложение ограничений, проведение комплексных оздоровительных мероприятий. То есть вакцинация, дезинфекция и так далее. Сейчас проводится лечение животных систематическое с приминением антибиотиков.

Алишер Ашимов