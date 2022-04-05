МНЭ: На 9% увеличат пенсию и часть пособий

В госбюджете запланировали переиндексацию пенсий и некоторых пособий. Об этом сообщил журналистам министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Перерасчёт произойдет в июне -июле 2022-го. Пока глава нацэкономики расчитывает на увеличение в 9%. Точное время и процентная ставка определится после рассмотрения документа в Парламенте. Тогда и обозначат список пособий, предназначенных для переиндексации. На сегодня средняя пенсия по стране составляет 99 726 тенге. Всего насчитывается более 2 млн 200 тыс пенсионеров.

Гюзель Закария