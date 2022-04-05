Как будут работать летние школы в СКО

С 26 мая по 17 июня для школьников заработает летняя школа. Ни домашних заданий, ни оценок — учёба в летнее время будет наподобие занятий с репетитором.

Педагоги уже знают слабые и сильные стороны учеников, что поспособствует более качественному обучению. В летней школе не будет привычного формата занятий. Детям предоставят гибкий график обучения по основным дисциплинам. В программу также войдет посещение музеев и экскурсии по разным достопримечательностям. Занятия пройдут на добровольной основе. Старшеклассники посещать их не будут, т.к. в это время у них экзамены.

Диана Салихова