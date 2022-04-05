Дефицит спортзалов наблюдается по всей стране

Дефицит спортивной инфраструктуры наблюдается по всей стране. Об этом сообщил глава минкультуры и спорта на заседании правительства.

Решить этот вопрос можно с помощью строительства быстровозводимых и малозатратных спортивных модулей. Такой опыт для обеспечения спортивной инфраструктуры в селах уже начали применять в Северо-Казахстанской области, отметил министр. В целом по стране насчитывается более 42 тысяч спортивных сооружений, из них более 23 тысяч — в сельской местности. Ранее, согласно данным ведомства, с целью решения дефицита спортивной инфраструктуры реализовано 100 проектов по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов.

Даурен Абаев, министр культуры и спорта РК:

— Мы должны признать, что это дорогостоящие проекты, требующие больших средств на хозяйственное обеспечение. Некоторые из них построены в малоперспективных населённых пунктах, где идет отток жителей. Из-за чего некоторые комплексы работают не на полную мощность. Предлагаем изменить подход. Для решения вопроса представляется строительство быстровозводимых и малозатратных спортивных модулей. Например, акимат Северо-Казахстанской области начал применять такой опыт для обеспечения спортивной инфраструктуры в сельских населенных пунктах. Это гораздо дешевле, функциональнее и быстрее. Просим акиматы рассмотреть данный подход.

Анастасия Кузнецова