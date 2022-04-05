Более 3,5 тысяч североказахстанцев привлекли к административной ответственности из-за нарушения правил благоустройства

Новости МТРК

19:25 5 Апреля 2022

Свалки, строительный мусор и многие другие отходы. Такую картину можно наблюдать в нескольких районах города. Основная причина — таяние снега и несвоевременная очистка частных подворий. В связи с этим стражи порядка проводят профилактическую работу. Ежедневно на улицы областного центра выходят порядка 50-ти полицейских. Они раздают памятки и визитки, предупреждают об административной ответственности.

Сейлбек Елжасов, заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления полиции г.Петропавловска:

— Участковыми инспекторами полиции на постоянной основе проводятся рейды по статье 505 КРКоАП «Нарушения правил благоустройства». С начала текущего года сотрудниками отдела местной полицейской службы выявлено 1503 административных протокола. Из них — 1492 — в виде предупреждения.

С начала года к административной ответственности привлекли более 3,5 тысяч правонарушителей. Полицейские в очередной раз напоминают, в случае нарушений правил благоустройства необходимо обращаться в участковый пункт полиции по месту жительства или позвонить по номеру «102».

Алишер Ашимов

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