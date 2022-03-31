Священный месяц Рамадан начинается 2 апреля

Покаяние и воспитание, терпение и смирение, сплоченность и единство. В течение 30-ти дней верующие будут держать Ораза и совершать добрые дела. По исламскому календарю священный месяц Рамадан начнётся со 2-го апреля.

Хамзат Кажымуратулы, главный имам областной центральной мечети «Қызылжар»:

— Во время Рамадана верующий должен отказаться от еды и питья, молиться Всевышнему, просить его о благословении. Необходимо совершать благие дела, читать Коран. Таким образом, верующий не только получает знания, но и очищает душу и тело.

Основная философия Рамадана — прощение всех обид. Поститься может любой желающий, если позволяет здоровье и возраст. Полагается накрывать дастархан для друзей, знакомых и родственников. Но, только после захода солнца. На заседании президиума Духовного управления мусульман ночь Предопределения назначена с 27-го на 28-ое апреля. Утвердили и сумму пожертвования. Она приравнивается средней цене двух килограммов муки — 500 тенге. Рассказали священнослужители и о правилах поста, а именно, при каких обстоятельствах его не нарушать.

Тойбазар Айтуган, наиб имам областной центральной мечети «Қызылжар»:

— Пост не нарушается в тех случаях, если в организм человека случайно попала вода, например, капли дождя. Не нарушается пост, когда вы болеете и принимаете лекарства.

Завершится пост 1-го мая.

Алишер Ашимов