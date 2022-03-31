Об ухудшении качества воды в период паводка

Повышение уровня воды в реках и таяние снега чревато не только подтоплением, но и ухудшением качества питьевой воды. Об этом предупреждают санврачи.

При активном сходе талых вод повышена вероятность затопления общественных колодцев и скважин. Также вследствие аварийных ситуаций талые и грунтовые воды могут попасть в водопровод. Нередко они загрязнены отходами, химическими веществами. При употреблении загрязнённой воды могут возникнуть вспышки инфекций или отравлений населения. Специалисты советуют совевременно проводить профилактические чистку и дезинфекцию скважин и колодцев, огородить их на расстоянии 3-5 метров, содержать в чистоте прилегающую территорию. В департаменте санитарно-эпидемиологимчского контроля отметили, пока случаев заражения в регионе не было.



Гульнар Джаксылыкова — руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Мы рекомендуем людям в бытовых условиях пользоваться фильтрами. Для того, чтобы убрать железо, остаточный хлор и сухой остаток. В этом случае вовремя менять фильтр как на локальных системах, системах очистки воды, так и бытовых фильтров. Стоит учесть, что бытовые фильтры при отсутствии обеззараживающего фильтра не могут избавить от бактерий.

Гюзель Закария