О принимаемых мерах по обеспечению занятости молодёжи

В рамках обеспечения занятости молодых в Казахстане создают ряд программ. Среди нних — «Первое рабочее место» и «Молодёжная практика». Последняя дает возможность найти рабочее место выпускникам, которые окончили образовательные учреждения не более 3-х лет назад и не имеют трудового опыта.

Асель Даулетова, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Молодёжная практика позволяет нашим выпускникам реализовать себя, обрести навык, профессиональный опыт и свою финансовую независимость. На сегодня продолжительность молодёжной практики составляет не более 12 месяцев. Каждый выпускник может обратиться в любую организацию независимо от формы собственности. На сегодня размер заработной платы составляет 91 890 тенге.

Такая же зарплата и для участников проекта «Первое рабочее место». Она появилась только в прошлом году и пользуется большим спросом среди молодых людей и работодателей. Программу создали для молодёжи в возрасте до 29 лет, и её считают ещё одной дополнительной мерой господдержки. В прошлом году государство выпличивало выпускникам зарплату в размере 20-ти МРП. В этом году на 10 больше.

Асель Даулетова, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Разница между «Молодёжной практикой» и «Первым рабочим местом» заключается в том, что у них есть наставники, то есть, из числа опытных работников работодатель представляет к нашему выпускнику наставника, который передаёт свой опыт и профессиональные знания. Кроме того, у нас есть уязвимая категория — граждане предпенсионного возраста. Для них у нас реализуется проект «Серебряный возраст».

С начала года активными мерами господдержки в центре занятости охватили почти 80-ти человек. В планах помочь 500/пятистам североказахстанцам.

Алишер Ашимов