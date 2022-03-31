Не время расслабляться: почему вакцинацию нужно продолжать, рассказали врачи

Сейчас в городской поликлинике №2 с коронавирусной инфекцией на учёте стоят 3 человека. Лечатся дома, находятся под наблюдением врачей. Отмечается лёгкая и средняя степени тяжести заболевания. Особо тяжелых пациентов нет. Заразившихся стало меньше, зато больше тех, кто отказывается от продолжения курса вакцинации.

Ольга Дайтхе, врач общей практики городской поликлиники №2:

— Нашему населению желательно не расслабляться, потому что это может быть, как говорится, краткий период, и не исключено, что будет следующая волна.0.55Люди многие уже отказываются от ревакцинации, как говорят : «Ашык отменили!». Но заболевание есть, оно никуда не делось и профилактика необходима!»

Сейчас для первичной вакцинации в поликлинике имеются китайская вакцина «Vero Cell» и вакцина американского производства «Pfizer». Для ревакцинации есть «Vero Cel» , «Pfizer» и казахстанская вакцина «QazVac».

Ольга Дайтхе, врач общей практики городской поликлиники №2:

— «Pfizer» сейчас разрешен всем категориям населения. Даже тем, кто имеет гражданство других стран и проживает 3 года и более. Также, если они получали один компонент в другой стране, они могут дальше вакцинироваться здесь у нас.

Продолжается в поликлинике и вакцинация подростков с 12 лет. Врачи проводят онлайн и очные консультации с родителями , в школах, колледжах. В день приходят на первичную вакцинацию от 10 до 15 человек. Врачи также напоминают, что бояться вакцин поводов нет.

Ольга Дайтхе, врач общей практики городской поликлиники №2:

— «Sina Pharm»» — китайская вакцина. Там идет просто похожий белок, там нет самой части коронавируснйой инфекции. «Pfizer» — это биологический, искусственно выведенный белок, который похож на коронавирусную инфекцию, но не вызывает заболевания. Оно вызывает только первичный иммунный ответ.

Ко 2 городской поликлинике прикреплено около 80 тысяч человек. Из них первичную вакцинацию прошли почти 40 тысяч, ревакцинацию — чуть больше 10 тысяч человек. Сейчас на базе поликлиники работают 3 прививочных пункта по адресам : ул. Васильева, 123, ул.Сатпаева, 19 и ул.Интернациональная, 90.

Анастасия Кузнецова