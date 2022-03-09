Турнир по волейболу среди полицейских СКО

[youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=0IYnN1Ng2go[/youtube]

Соревнования среди полицейских проходили в два тура. На волейбольной площадке выявляли сильнейших не только среди городских, но и районных подразделений.

Галина Скорых, главный специалист филиала физкультурно-спортивного общества «Динамо» СКО:

— Первый вид программы мы провели, это у нас второй вид программы. В соревнованиях участие принимают районные отделы полиции, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур. Из них — 13 подразделений представляют районные отделы полиции.

Состязание проходило в течение двух дней. Каждая команда сыграла по четыре игры.

Нурбол Жакенов, сотрудник отдела полиции Айыртауского района:

— Приехали в г.Петропавловск для участия в соревнованиях по волейболу. Вчера прошел отборочный тур. Мы заняли первое место, среди своей подгруппы, среди районов. Сегодня участвуем в финальных играх. Соперники у нас очень подготовленные, но мы и сами на местах готовимся к этим соревнованиям на постоянной основе. Хотелось бы пожелать соперникам, всем участникам удачи!

В финале соревнований встретились давние фавориты: команды областного департамента полиции и Комитета национальной безопасности. Вторые по итогам напряженной борьбы одержали победу со счетом 2:0. Победителям и призерам вручили кубки и грамоты. В мае планируют провести традционную динамовскую спартакиаду. Определят лучшего стрелка из боевого оружия.

Диана Салихова