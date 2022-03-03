В СКО с рабочим визитом прибыл министр образования и науки РК

Для школьника задать министру вопрос о том, кем он мечтал стать в детстве — задача волнительная и интересная. Но с этим успешно справляются учащиеся студии журналистики Дворца школьников. И получают развернутый ответ.

Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:

— Были разные увлечения. Хотел стать юристом, увлекался медициной и биологией, даже ученым хотел стать. Но, в итоге я после школы поступил на факультет истории. И не пожалел.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов дал интервью юным журналистам медиацентра Дворца школьников, а после поинтересовался у них о знаниях, приобретенных здесь.

Не столько игра, сколько образовательная технология, которая учит отстаивать позицию, аргументировать. Командные форматы дебатирования в Казахстане выходят на новый уровень развития, отметил Асхат Аймагамбетов. Тамерлан Мейрам дебатами занимается уже 6 лет. Результаты радуют.

Тамерлан Мейрам:

— Я за Вами наблюдал еще до того, как вы стали министром и видел, что Вы тоже в студенческое время играли в дебаты. 01.50Вы говорили то, что у медали есть две стороны и благодаря тому, что мы можем смотреть на ситуацию с двух сторон, у нас будет уже фундамент, чтобы сравнивать.

Во Дворце школьников действуют более 90 кружков по 7 направлениям. Это IT, медиа, научно-биологическое, художественное, бизнес и программирование. Результат есть. В настоящее время ученики сами начали писать мобильные программы. После Асхат Аймагамбетов в сопровождении акима области Кумара Аксакалова и руководителя управления образования посетил строящийся корпус Kozybayev University. По словам ректора Ерлана Шуланова, объект сдадут этой осенью. После ввода в эксплуатацию в здании откроются инженерный, агротехнологический и медицинский факультеты. Здесь будет современное оборудование самого высокого уровня. С его помощью студенты получат возможность проводить научные исследования.

Анастасия Кузнецова