В микрорайоне «Жас Оркен» работает новый стационарный модульный пост

Новости МТРК

22:59 2 Марта 2022

Новый стационарный модульный пост полиции продолжает работу в микрорайоне «Жас Өркен». Организацию его работы проверил начальник областного профильного ведомства Айдын Кабдулдинов.

В стационарных помещениях кругосуточно дежурят участковые инспекторы и ювенальные полицейские. Профилактика преступлений и правонарушений, работа в формате открытости, прозрачности и сервисной модели — главная задача стражей порядка. По словам руководителя департамента, такое новшество эффективно доказывает свою полезность. Сегодня в Петропавловске функционируют 13 участковых пунктов полиции, в которых несут службу 88 участковых инспекторов.

Алишер Ашимов

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