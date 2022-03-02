Новую форму выдали североказахстанским полицейским

Сотрудникам батальона патрульной полиции СКО выдали новую форму. Её разработали специально для действий в нестандартных ситуациях.

Удлинённый жилет и светоотражающие элементы стали безусловным плюсом для работы ночью. Полицейские считают, что новое обмундирование поможет решить оперативно-служебные задачи еще более быстро и профессионально. В будущем такой комплект выдадут и сотрудникам других подразделений. К слову сказать, с начала года стражи порядка раскрыли 27 преступлений, выявили почти 4 тысячи нарушения правил дорожного движения, задержали 27 нетрезвых водителей.

Алишер Ашимов