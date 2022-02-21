Что в СКО мешает развиваться государственному языку?

Международное общество «Қазақ тілі» существует уже около 30 лет. Филиалы организации есть в каждом регионе страны, Северный Казахстан — не исключение. Проблем с развитием государственного языка у нас много, открыто говорит новый председатель областного подразделения. Начинаются они на этапе дошкольного образования.

Жанат Мухамеджанов, председатель СКОФ ОО «Международное общество «Қазақ тілі»:



— Примерно 30-40% детей, которые учатся в детском саду на казахском языке, после выпускного переходят в русские школы. В школах с государственным языком обучения ребята между собой общаются на русском. Мы видим такие тенденции не первый год и пока не смогли на них повлиять. Но, это не значит, что нельзя ничего изменить.



Изменить предстоит не только отношение детей к государственному языку, но и то, как его воспринимают взрослые. Те, кто, например, хотят читать произведения великого Абая не в переводе, а на казахском или английском, приходят в центр развития языков. С начала года туда обратились 3 тысячи североказахстанцев. Проблема в том, что подобный центр есть только в Петропавловске.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Я предлагаю нашему филиалу международного общества «Қазақ тілі» через госзаказ открыть языковые центры во всех районах области. Также очень важно, чтобы их специалисты получали достойную зарплату. Пока же сотрудники языковых центров зарабатывают около 70 тысяч. Это очень мало.



Заместитель акима области предложил разделить управление культуры от управления развития языков. Это поможет казахскому выйти на новый уровень, уверен Гани Ныгыметов. Укрепит его статус и переименование сёл, например. Но только в случае, если это действительно необходимо, считает журналист Жаксыбай Самрат.

Жаксыбай Самрат, журналист:



— 400 объектов были переименованы за последние два года. В основном это сёла и улицы в них. Люди, которые там живут, предлагали переименовывать их в честь местных ветеранов труда, директоров предприятий. На мой взгляд, это неправильно. Сёла и улицы должны носить имена узнаваемых, выдающихся личностей.



Сейчас в СКО 13 сельских округов, 33 населённых пункта, 300 улиц носят идеологически устаревшие названия. Переименовывать их будут постепенно. Также, как и поднимать статус государственного языка.

Дарья Пышмынцева