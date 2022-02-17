По прогнозам МЧС РК в СКО есть рискы возникновения паводка

Новости МТРК

22:50 17 Февраля 2022

Положительное прохождение паводкового периода в ряде областей ожидают в МЧС страны.  Глубина промерзания почвы ниже прошлогодних показателей в среднем от 6 до 68 см в Северо -и Западно- Казахстанской областях, наблюдаются они и в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областях. По словам специалистов, в случае резкого потепления и сильных дождей в феврале и марте можно ожидать тало-дождевые паводки. Всего за последние 5 лет от них пострадали 165 населённых пунктов в десяти регионах страны. Наиболее подверженные угрозе подтопления во время весеннего половодья 1010 населённых пунктов. В них проживают более 800 тысяч человек.

Рустамбек Амрин, начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК:

— Анализируя величину запасов воды в снегу, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, также учитывая наличие ледяной корки под снегом, определены паводкоопасные регионы. К регионам с высокими рисками относятся СКО, ВКО, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. К регионам со средними рисками: ЗКО, Актюбинская, Павлодарская, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области. В настоящее время процесс снегонакопления продолжается, и окончательный прогноз на паводок «Казгидрометом» готовится по состоянию на 1 марта.

Гюзель Закария

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