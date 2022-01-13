На пленарном заседании нижней палаты Парламента глава государста Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы обеспечения рабочими местами молодёжи и повышения доступности и качества высшего образования.

Президент считает необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. Руководитель управления образования СКО Назир Жашибеков отметил, что наш регион сможет одним из первых дать толчок к развитию высшего образования в стране.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:



— Поддерживаем полностью Президента в том, что высшее образование должно быть доступным и качественным. Сейчас, Вы знаете, он дал задание об открытии филиалов зарубежных вузов на территории Казахстана. Наш вуз начал уже эту работу фактически. Совместные работы проводятся с университетом Аризоны. Я думаю, что эта работа в скором времени будет завершена, и мы сможем одними из первых дать толчок к развитию высшего образования в стране и улучшению его качества.

Айгерим Мукашева