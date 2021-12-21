Пересмотреть подход к выборам просит общественность СКО

Лариса Павловец, депутат Мажилиса Парламента РК:



— АНК — это не только какие-то художественные мероприятия, танцы, торжества. Это ещё и законотворчество, где люди говорят о своих проблемах, становлении задач, внесении законотворчества, чтобы жилось всем одинаково, мирно и согласовано.

Для этого 26 лет назад по поручению Елбасы создали АНК. Сейчас её отделения есть в каждой области, городе, районе и даже сельском округе. Ассамблея отвечает за дальнейшее укрепления межэтнического согласия и толерантности в обществе. А ещё помогает стране в выявлении и борьбе с проявлениями экстремизма и радикализма.

Вера Ким, депутат Мажилиса Парламента РК:



— Сегодня очень важно не только помнить о том, что было сделано за 30 лет независимости. Очень важно это сохранить и приумножить. Вы являетесь основными рупорами в вашем регионе для того, чтобы пропагандировать, проводить информационно-разъяснительную работу.

Ассамблея объединяет этнокультурные центры, тем самым способствует сохранению и развитию национальных культур, языков и традиций. Но, что делает Ассамблея для популяризации изучения государственного языка, какие меры принимает, интересуется руководитель областного филиала всемирной ассоциации казахов Сагындык Салмурзин. Депутаты ответили, что сейчас существуют бесплатные курсы для изучения госязыка. Но о каких-то дополнительных мерах со стороны Ассамблеи собравшиеся не услышали. А заведующая кафедрой АНК при Kozybayev University Людмила Гривенная спрашивала о дальнейшей миссии Ассамблеи. Какие тенденции и перспективы будут.

Лариса Павловец, депутат Мажилиса Парламента РК:



— Культурное развитие, вот эти наши народные традиции, танцы, пляски тоже нас этому учат. Учат тому, что у этого народа происходит, что у этого. Без этого не может строиться история и любая страна. АНК работает достаточно четко и имеет какое-то свое понимание. Она будет продолжать и социальную функцию, и идеологическую стратегию.

В 2007 году в Конституцию страны внесли ряд поправок. Ассамблея получила новый статус и возможность представлять свои интересы в Мажилисе — избрали 9 депутатов от АНК. Сначала это приняли за чистую монету, говорит Людмила Гривенная. Сейчас общественность поняла, подход к выборам нужно менять.

Людмила Гривенная, заведующая кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» Kozybayev University:



— Выборы получились без выборов. 9 депутатов, по сути, назначены были, хотя вопрос у общественности был таков: если выдвигается 9 депутатов, количество должно быть большим и голосование должно происходить на альтернативной основе. То есть голосование проходило формально, но оно не имело альтернативы.

Людмила Гривенная интересуется, будут ли пересматриваться подход к выборам. Конкретно ответить на вопрос депутаты затруднились. Предложили обратиться в Мажилис письменно. Если есть предложение касаемо выборов, оно будет обязательно услышано, говорят депутаты.

Айгерим Мукашева