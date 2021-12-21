Автопарк спасателей пополнился новыми пожарными машинами

Николай Жерютин в службе пожаротушения работает больше 15 лет. Свой профессиональный путь начинал с ЗИЛа. Говорит, сейчас всё иначе. На смену изношенной технике приходит современная, усовершенствованная, которая поможет эффективно и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Николай Жерютин, старший инструктор по вождению службы пожаротушения специализированной пожарной части №2:

— Полноприводные автомобили, проходимость… Зимний вариант. Подогрев, объем цистерны увеличен. Если раньше объем был 2 тонны, то сейчас — 6,8. Объем воды — 6 кубических метров. Объем пенообразователя — 350 литров. Один камаз, как три ЗИЛа.



В этом году автопарк департамента пополнился 8-мью единицами пожарных машин АЦ-6-40. Приобрли их в рамках лизинговой программы за счет средств местного бюджета. Это почти 580 миллионов тенге.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:



— Безусловно, это техника нам крайне необходима. По нормам оснащения мы немного отстаём. Высокий износ пожарной техники наблюдается и в районных подразделениях. Мы парк пожарной техники 5-ти пожарных частей, которые защищают наш областной центр, обновили на уровне 2019-21 годов. Наряду с этим ежегодно в рамках дорожной карты материально-технического оснащения органов гражданской защиты мы закупили оперативную технику на 200 млн тенге.



С начала года огнеборцы ликвидировали 720 пожаров, спасли 42 человека. Все это во многом благодаря улучшению материально-технической базы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— За 4 года приобретено 43 единицы техники для пожаротушения. Приобретённая техника отличается от стандартной в два раза по техническим возможностям, по ёмкости воды и средств пожаротушения, то есть, это самая современная техника, которая сегодня есть. Та техника, которая высвобождается, она пойдёт в пожарные пункты, которые расположены в дальних сельских округах.

7 пожарных автоцистерн отправят в районы области, где происходит наибольшее количество пожаров.

Алишер Ашимов