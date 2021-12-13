Областном турнир по қазақ күресі прошёл в г.Сергеевке

Турнир по қазақ күресі проводят в стенах нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его открыли летом текущего года и дали имя Кулеке батыра. В честь его 130-летия, а ещё юбилея независимости страны провели это первенство.

На ковре борцы тяжёлого веса — түйе палуаны. На турнир съехались спортсмены из 7 районов нашего региона, ещё два участника представляют Акмолинскую область.

Еслямбек Бекмурзин, судья турнира:



— Сильнейшие приехали. Есть мастера спорта, есть призеры республики. Из соседней области акмолинцы пришли сильнейшие борцы, которые в этом году участвовали в «Казахстан барысы» и неплохой результат показали. Думаю среди наших и акмолинцев будет жаркая схватка. Среди наших есть и призеры республики, и участники республиканского турнира «Казахстан барысы».



В числе именитых палуанов Алтынбек Аусагитов. Он — участник республиканских и международных чемпионатов. Қазақ күресі занимается 9 лет. Его соперник из Жамбылского района менее опытный, но тоже имеет в своей копилке медали республиканских турниров. Схватка была напряженной и богатой на зрелищные приёмы. В итоге победил опыт в лице Алтынбека Аусагитова.

Алтынбек Аусагитов, участник турнира, Уалихановский район:



— Первая схватка всегда даётся сложно. Нужно было продышаться 5 минут. Взял пару оценок, продержались до конца. Нелегко. Пришлось постараться. Все соперники опытные.



Опытные и именитые. Алибек Госманов, к примеру, в этом году занял третье место на областном турнире «Кызылжар барысы». Сейчас шалакынец выступает против своего земляка.

Приёмы и тактики друг друга палуаны знают. Но от этого наблюдать за схваткой интереснее.

Алибек Госманов, участник турнира, район Шал акына:



— Соперники здесь собрались достойные. Каждая схватка по-своему сложная. Сейчас во время борьбы я выбрал выжидательную тактику. Искал момент, когда смогу уложить соперника на лопатки. За 15 секунд до конца схватки мне это удалось. Присудили досрочную победу. Я изучал соперников. Такая тактика, конечно, не с каждым сработает. Но, я подготовился и верю в победу.

Вера напрасной не была. Алибек Госманов по итогу турнира занял первое место и получил 300 тысяч тенге. Серебро у Асета Жунусова из Кокшетау. Третье место у уалихановца Алтынбека Аусагитова.

Айгерим Мукашева