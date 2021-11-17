Литературный вечер, посвящённый 125-летию Кошке Кеменгерулы, прошёл в областной библиотеке им. С. Муканова

Нурай Нургожина сегодня выступает со своей научной работой. Девушка хочет прославить имя казахстанского публициста, потому и посвятила ему свой труд. Признается, что он вдохновляет ее учиться и смело идти вперед к мечтам.

Нурай Нургожина, учащаяся специализированной гимназии-интерната для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова:



— Кошке Кеменгерулы родился в Акмолинской области, много работал в Петропавловске. Занимался просветительской деятельностью, писал на актуальные проблемы образования, науки, равноправия полов. Немногие знают его имя и моя цель изменить это. Он многое сделал. Моя научная работа посвящена его деятельности.



Кошке Кеменгерулы много времени уделял образованию и никогда не переставал учиться. Интересовался медициной и ветеринАрией. Часто выезжал в Петропавловск, где преподавал химию и биологию. Но, главная его задача состояла в борьбе с неграмотностью. Он также организовывал литературные кружки и курсы по подготовке учителей для казахских школ, был редактором многих газет и журналов. Публицист искал себя в разных сферах деятельности и все эти годы писал. Его стихи на вечере исполнили школьники и студенты. Одно из произведений «Письмо из тюрьмы» прочитал студент Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева Дидар Аймуканов.

Дидар Аймуканов, студент Высшего колледжа имени М. Жумабаева:



— Я пришел на эту встречу, чтобы узнать больше о Кошке Кеменгерулы. Письмо из тюрьмы написал писатель, сидя за решеткой из-за репрессий. Он хотел передать свою тоску по матери, семье и Родине через это стихотворение.

На встрече присутствовал заслуженный деятель Казахстана, профессор Заркын Тайшыбай. Академик представил свою книгу «Алаш көсемдерінің өсиет-өнегесі» о партийцах Алаш, одним из которых и был наш соотечественник.

Заркын Тайшыбай, профессор Kozybayev University, заслуженный деятель РК:



— В 1930 году были задержаны 42 человека из партии «Алаш». В первой волне репрессий был осужден Кошке Кеменгерулы. Затем в 1937-м вместе с другими уважаемыми личностями его казнили. Все произведения Кошке Кеменгерулы есть в этой библиотеке. Молодым людям нужно учиться у наших предков. Поэтому и важно проводить такие вечера.



Здесь же можно было и ознокамиться с книжной выставкой «Алаштың көрсеті қайраткері», где представлены книги учёного и статьи о нём.

Диана Салихова