Проблемы ЖКХ обсудили на заседании общественного совета СКОФ партии «Nur Otan»

За последнюю пятилетку в области в эксплуатацию ввели 6 крупных инвестиционных проектов с иностранным участием. Среди них — ТОО «Петропавловский тракторный завод», «Северный фанерный комбинат», предприятие по выпуску вагонов-термосов «Cool Infinity», завод по производству комбикормов «Kazmeal» и другие. В результате создали 600 новых постоянных рабочих мест, увеличили налоговые поступления на 1,3 млрд. тенге. В среднем это более 200 млн. ежегодно.

Дархан Амрин, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:



— Одним из значимых проектов с иностранным участием — ТОО «Тайынша Май». Проект реализован китайской компанией «Айцзюй». Завод был построен в 2016 году в рекордные сроки для нашего региона — строительство заняло чуть больше полугода. Завод стал третьим введенным проектом в рамках программы «Один пояс — один путь». На первом этапе сумма инвестиций составила 4,3 млрд. тенге.



На завод трудоустроили 100 человек. В планах у предприятия создать агропромышленный парк, в который войдут мясокомбинат и откормплощадка. А также реализация проекта по возобновляемым источникам электроэнергии.

Дархан Амрин, руководитель управления предпринимательства и индустриально-иновационного развития акимата СКО:



— Стоит отметить, реализуемые сегодня проекты в регионе по суммам в 9,5 раз больше, чем те, что были реализованы с 2016 года.

В 2020-м объем иностранных инвестиций вырос почти в 2 раза и составил 286 миллиардов тенге. В текущем году привлечено 245 миллиардов. Сегодня наш регион находится в четвёрке лидеров по их снижению. Всё это связано с эпидситуацией и согласно прогнозам, восстановление до предпандемийного уровня ожидается на 2022-2023 годы.

Второй вопрос повестки дня касался перебоев подачи электроэнергии в районе им. Габита Мусрепова. Там с 29 октября по 8 ноября тысячи человек остались без света. Ситуацию пояснил аким района.

Серик Мухамедиев, аким района им. Г.Мусрепова:



— В 8 населенных пунктах района Г. Мусрепова возникли некоторые трудности с электроэнергией. Это связано с тем, что товарищество «Кокшетау Энерго Целинный ЭС» снизило мощность распределяемой электроэнергии. В результате возникли некоторые пробелы в освещении. На сегодня ситуация стабилизировалась, электроэнергия подается в штатном режиме.



Во время общественного совета через платформу «ZООМ» выступила депутат областного маслихата Орынбасар Искакова. По её словам, в Акжарском районе остро стоит вопрос нехватки угля.

Эта проблема, отметила депутат, касается и других районов. Дефицит угля действительно есть, подтвердили в профильном управлении.

Павел Шилов, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:



— В ситуации Акжарского района обязательно разберемся. И дадим более исчерпывающимй ответ. Сегодня в угольных тупиках области имеется достаточно запасов угля в объеме 5,3 тыс. тонн. В целом, из них по Петропавловску на 9 часов утра имеется 1850 тонн.



По словам специалистов, основная потребность у населения в шубаркульском угле. На данный момент поставки налажены. Однако, существуют ограничения — по 5 тонн в одни руки. Сделано это для того, чтобы избежать проблем с перекупщиками.

Диана Салихова