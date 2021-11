Жилищный кредит в 11 миллионов тенге и вместе с ним воз проблем

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Головная боль за собственные деньги. Георгий Литвинов заселился в этот с виду теплый и уютный дом год назад по программе «Нурлы -жер». За это время понял, что обещанные застройщиком «золотые горы» по сути оказались только на словах. Первая проблема, с которой столкнулась молодая семья, — отопление.

— Когда мы сюда заехали, здесь стояли очень маленькие печи. Они явно не рассчитаны на такую квадратуру, поэтому мы возле этой печки практически жили. Ночью уснул, не проснулся вовремя, просыпаешься в ледяной комнате. Мы все заменили эти печи маленькие, поставили котлы, которые смогут обеспечить теплом эту квадратуру. Но, минимальная стоимость такого котла — 450 тыс.

Даже при этом помещение быстро остывает. Ветер гуляет по всему дому. Дует из окон, розеток и прощелин. Эти недостатки обещал исправить застройщик, ведь срок гарантии — 2 года с момента заселения. В случае с Литвиновыми у них ещё есть год надежд и ожиданий. Но, пока продвижений нет. На эти проблемы жители уже готовы закрыть глаза. Говорят, сделают все сами. Теперь бы только улицы привели в порядок.

— Очень сложно было добраться до остановки весной, потому что ливнёвок нет. Проехать сюда на машине легковой вообще невозможно. Здесь она сплошная глина с землей. Вода под домом, вода в доме, на улицах.

Этой весной вода зашла и в дом Сауле Шариповой. Пришлось менять отмостку, заливать новый фундамент. Уже 4 миллиона сверху Сауле Ережеповна вложила в ремонт. А еще пенсионерка своими руками засыпала дорожные ямы.

— Вся вода через меня уходила на ту улицу. Вот это глина, засыпанная мною. Вот это все я лично засыпала. Зато я хочу сказать, вон там дорога, которая идет до самого леса, защебенована. Зачем туда делать в степь до леса, когда тут мы страдаем?

Устали жители и от других проблем. В поселке горят фонари только на центральной улице, на остальных простаивают. Автобусный маршрут вовсе оставляет желать лучшего. Все дело в том, что до основной трассы их подвозят. Далее каждый пересаживается на нужный ему маршрут. Но, и с этим возникли проблемы.

— Автобус здесь только один ходит с 08:00. Каждые полчаса отвозит жителей до основной трассы, но у них постоянно какие-то проблемы. То водитель не хочет выезжать.

Местные власти о проблемах жителей знают. Ситуацию комментируют следующим образом:

— Согласно проектно-сметной документации предусмотрено щебоночное покрытие дорог. Общая протяженность — 21 км, из них выполнено — 5 км. Остальная часть будет построена после выделения бюдженых средств. По освещению работы в микрорайоне «Солнечный» завершены в полном объеме, но имеются недоделки. Подрядной организации выслано письмо. Согласно гарантийных обязательств подрядная организация будет устранять все недоделки по освещению.

Также специалисты отмечают, что при неисполнении застройщиком гарантийных обязательств жители могут направить письмо в отдел строительства. Кстати, официальных обращений пока туда не поступало. Чиновники всё же постараются повлиять на подрядчика. А вот стабильный транспорт и ливневые канализации появятся в микрорайоне только в следующем году. Точный срок в отделе ЖКХ не уточнили.

— В текущем году были проведены работы по устройству ливневых канализаций — 4000 погонных метров канализаций и 4000 погонных метров лотков. В связи с тем, что бюджетные средства были полностью освоены, и работы не закончены полностью. В следующем году нами подана заявка на бюджет. При выделении средств работы будут продолжены. В 2022-ом году на межведомственной комиссии будет рассмотрен вопрос о продлении маршрутов 4А и 27А до микрорайона Солнечный-2.

Всего в «Солнечном-2» насчитывается чуть больше 100 дворов. На этапе строительства находятся еще 107.

