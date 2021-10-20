В СКО 18 человек осудили за коррупцию

В Северо-Казахстанский областной архив трудоустроили лицо, ранее совершившее коррупционное преступление. На руководителя в порядке сокращенного производства наложили штраф — 145 тысяч тенге.Об этом сообщил первый заместитель антикоррупционной службы области Нурлан Жахин. За 9 месяцев департамент выявил 66 фактов коррупции. Изобличены 8 руководителей госорганов. Двое из них возглавляли областные ведомства. Что касается главы облздрава Кабдрахмана Сактаганова, факт того, что идёт расследование Нурлан Жахин подтвердил. Но подробности дела борцы с коррупцией не разглашают. По оконченным делам в текущем году 5 осуждённых приговорили к лишению свободы, одного — к ограничению свободы, 12 — к штрафу.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— Буквально месяц назад, 22 сентября приговором Петропавловского городского суда к 7 годам лишения свободы осужден руководитель КГУ «Хозяйственное управление аппарата акима Северо-Казахстанской области» Джумабаев. Этим же приговором к 3 годам лишения свободы осужден его заместитель Сагдеев. Оба подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 5 млн тенге, путем заключения фиктивных договоров государственных закупок по текущему ремонту системы отопления. Кроме этого, доказана вина Джумабаева и в получении взятки в общей сумме 1 млн тенге от 3-х субъектов предпринимательства за беспрепятственное заключение договоров государственных закупок.

Алишер Ашимов