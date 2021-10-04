ХК «Qulager» одержал победу над «Snezhnуmi barsami»

С первых минут игры соперники оказывали достойное сопротивление североказахстанцам. Быстрота, ловкость движений и тактика принесли свои плоды без долгих ожиданий. Счёт на табло открыли «Snezhnie barsy».

Александр Троицкий, главный тренер ХК «Qulager»:



— Игра достаточно интенсивная. Обе команды неплохо двигаются. К сожалению, в начале периода мы пропустили контратаку. Неплохое движение с нашей стороны, давление на ворота. Но, конечно же, не хватает игроков перед вратарём. В принципе, вратари неплохо играют на первую шайбу.

Больше всего зрителям запомнился второй период, во время которого хозяева поля смогли восстановить равновесие. Шайбу забросил Кирилл Власов.

— Я так думаю, что наши все-таки поборются. Вырвут победу у себя дома. Это во-первых. А во-вторых, все-таки по этапу сезона, я думаю, наши ребята наберут обороты. И покажут себя в плей-офф.



— Сложная игра. Потому что, соперники сильные. Они идут, примерно, на ровне. Думаю, будет интересно.



— Играют хорошо. Но, не хватает им фарта.



— Я фанат «Qulagerа». На игру приехал с семьей. Надеюсь, что наши покажут лучший результат.

В третьем периоде игра проходила агрессивно. Однако, счет на табло не изменился. Судьба поединка решилась в овертайме. Отличились наши. Дамир Рамазанов забросил шайбу. Счет 2:1 — в пользу североказахстанцев.

Алишер Ашимов