На заводе по сборке сельскохозяйственной техники завершилась реконструкция

Реконструкция нового машиностроительного завода, которая началась в августе 2020-го, закончилась. ТОО «Курылыс-Сервис СК» завершило все капитальные монтажные работы, а также внутреннюю отделку здания. С европейской стороной все этапы реконструкции подрядчик согласовывал онлайн. Итогом его работы представитель немецкой компании остался доволен. Проектный координатор компании «Claas» вместе с главой региона еще раз обошли площадку, которая скоро перестанет выглядеть такой пустующей и «оживет». В этой части завода, например, готовая техника будет проходить аудит.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Здесь будут проверяться все последние настройки, собранного комбайна?



Вальдемар Приб, проектный координатор компании «Class»:



— Нет. Аудит – это, когда уже машина вышла из производства, она проверена, но, чтобы не мешать, они идут в такт. Допустим, если мы собираем 4 комбайна в день, а на аудит уходит 2 дня, соответственно, каждая 8 машина идет на аудит, на дополнительный контроль.



С помощью аудита, специалисты смогут дополнительно проверить настройки готовой сельскохозяйственной техники, ее работоспособность, а значит обеспечить отсутствие погрешностей при сборке. Кстати, на всех ее этапах, существуют, так называемые, «ворота» качества, объяснил иностранный эксперт. С их помощью сотрудники завода смогут быстро находить возможные ошибки и устранять их до того, как они начнут другие процессы. Таким образом, поломка небольшого рабочего кабеля или затяжки, в будущем не станет проблемой. А если неполадки все же возникнут после продажи техники, то представители завода, в рамках гарантии, приедут к покупателю.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Оборудование у нас идет для сборки. В этом году у нас планы собрать порядка 90 с лишним комбайнов. Существенные снижения происходят, сегодня мы посчитали около 38% стоимости комбайнов.



Зимой завод начнет собирать тракторы и посевные комплексы, а уже следующей весной сеялки и следующую партию современных комбайнов, чтобы к следующей посевной кампании удовлетворить потребности всех потенциальных заказчиков.

Дарья Пышмынцева