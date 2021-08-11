Зерноперерабатывающие предприятия продолжают закрываться

«У нас еще есть время исправить ситуацию», — с этими словами выступила представитель союза зернопереработчиков по СКО Таисия Колегова. Дело в том, что цены на сырьё повысились. Если раньше в Айыртауском районе стоимость тонны сена составляла 8 тысяч тенге, то сейчас все 15 тысяч. В Кызылжарском — она увеличилась на 20%, а в Тайыншинском районе — почти в два раза. Специалисты утверждают, что есть вероятность возникновения дефицита кормов.

Таисия Колегова — представитель союза зернопереработчиков по СКО:

— На данный момент мы столкнулись с такой проблемой, как внесение в список квотированных товаров и ограничение экспорта данного товара. Нас поставило в ступор такое решение, т.к. на совещании комиссии НВК данный товар не был включен в список. А позже задним числом без обсуждения эту директиву спустили по всем ведомствам.



Ежегодно в области получают более 5 млн тонн зерна. В этом году аграрии региона зерновые культуры посеяли на площади 3 млн гектаров, масличные — 0,9 млн, кормовые — 344 тыс. га.

Таисия Колегова, представитель союза зернопереработчиков по СКО:

— Если у Правительства стоит задача сдерживать рост цен на корма, продукты питания, то нужно бороться не с последствиями, а с причиной. Причина в том, что высокая цена на сырье. Дорогое сырье — дорогие продукты переработки. Поэтому, чтобы стабилизировать цены необходимо снизить цены на сырье. Так, как поступили в РФ. Т.е. сбили шапку морженальности путем применения экспортных таможенных пошлин. При этом не ограничивая экспорт.



По стране работает около 170 перерабатывающих предприятий и 100 мельниц, три из них в нашей области. Генеральный директор одного из таких мукомольных комбинатов Иса Аллахяров поддерживает решение ввести госпошлины на экспорт. С увеличением цен на сырье он потерял 80% своих работников. Уже год предприятие находится в трудном положении.

Иса Аллахяров, Генеральный директор Тимирязевского мукомольного комбината:

— На сегодняшний день на севере Казахстана практически нет отходов, нет отрубей. Это все результат того, что все сырье вывезли на экспорт. Сегодня очень выгодно вывести зерно на экспорт не платя налоги. Зерновые отходы, которые наши односельчане ждут. В последнее время ни на складах, ни у кого нет отходов. Они уже начали свои подсобные хозяйства резать, а еще зима не пришла. Они, элементарно, курей не могут держать. Посмотрите, на сколько цена на хлеб повысилась. Мы же хлебная страна. У нас округ везде хлеба. Это даже стыдно, что у нас растет цена за хлеб.

Перерабатывающие предприятия закрываются или работают лишь на 10%.

Диана Салихова