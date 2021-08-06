Жители СКО могут дистанционно получить медицинские услуги. Об этом заместитель главы облздрава сообщил на брифинге. Нурлан Айманов отметил, учитывая действующие карантинные ограничения, североказахстанцы могут дистанционно получить консультации узких специалистов или посредством телемедицины. Повторная читка рентген снимка и расшифровка электрокардиограммы тоже доступны при дистанционном приеме. Ранее такой вид медицинской консультации применялся лишь при динамическом наблюдении больных с хроническими заболеваниями. Это участковый врач общей практики, терапевт и педиатр.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Благодаря современным технологиям и различным каналам связям медицинские организации имеют возможность дистанционного обслуживания пациентов. В дальнейшем перечень дистанционных услуг будет расширяться. Дистанционные медицинские услуги предоставляются для диагностики, лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок посредством цифровых технологий.

Айгерим Мукашева