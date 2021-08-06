Религиовед развеял мифы жителей СКО о вакцинации

Больше 4 млн казахстанцев поставили оба компонента «укола здоровья». На севере страны это сделали и защитили себя от коронавирусной инфекции около 161 тысячи человек. Немало среди жителей региона, тех, кто категорически против вакцинации. Некоторые говорят, что участвовать в ней не могут по религиозным соображениям. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал специалист областного центра развития и информации Олег Синяков.

Олег Синяков, религиовед центра общественного развития и информации УВП СКО:



— Большинство населения, как нашей страны, так и в области, — люди верующие. Все 11 конфессий, которые действуют на территории СКО, ни одна конфессия не выступает официально за отказ от прививок. 10:22 Хотим, чтобы все североказахстанцы поняли важность вакцинации и сделали выбор в пользу прогресса, провакцинировались. Именно тогда этот вирус будет окончательно повержен, и мы вернемся в привычное русло нашей повседневной жизни.



Дарья Пышмынцева