Религиовед развеял мифы жителей СКО о вакцинации

COVID-19: Казахстан

18:57 6 Августа 2021

Больше 4 млн казахстанцев поставили оба компонента «укола здоровья». На севере страны это сделали и защитили себя от коронавирусной инфекции около 161 тысячи человек. Немало среди жителей региона, тех, кто категорически против вакцинации. Некоторые говорят, что участвовать в ней не могут по религиозным соображениям. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал специалист областного центра развития и информации Олег Синяков.

Олег Синяков, религиовед центра общественного развития и информации УВП СКО:

— Большинство населения, как нашей страны, так и в области, — люди верующие. Все 11 конфессий, которые действуют на территории СКО, ни одна конфессия не выступает официально за отказ от прививок. 10:22 Хотим, чтобы все североказахстанцы поняли важность вакцинации и сделали выбор в пользу прогресса, провакцинировались. Именно тогда этот вирус будет окончательно повержен, и мы вернемся в привычное русло нашей повседневной жизни.

Дарья Пышмынцева

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