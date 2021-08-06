850 тысяч тонн сена нужно заготовить в СК на зиму

Талгат Наурызбаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— Заготовлено 578 тысяч тонн сена. Это 68% от плана. Сенаж при плане 193 тысячи тонн заготовлено 40%. Заготовка силоса будет проводиться во второй половине августа.



Для поддержки подсобных и малых семейных хозяйств проводят ярмарки. Их было 29 с участием 250 хозяйств региона. Продали свыше 880 тонн сена, 42 тонны отрубей и зернофураж в объёме 186 тонн.

Талгат Наурызбаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— На проводимых ярмарках розничные цены на заготавливаемое сено в районах области составляют 15 тысяч тенге за тонну, отрубей от 20 до 45 тысяч тенге, зерноотходов от 40 до 50 тысяч тенге. В районах области созданы оперативные штабы по координации вопросов заготовки и обеспечению кормами. Работает 1 163 кормозаготовительных бригад из числа сельских жителей, имеющих кормозаготовительную технику.



С аграриями, которые получают господдержку, заключили меморандумы по реализации населению кормов по сниженным ценам. Большинство сельхозпредприятий сейчас обеспечивают сельчан кормами за счет паев и реализуют его по льготной цене для своих сотрудников, а также для пенсионеров и малоимущих. А минсельхоз, в свою очередь, выделили нашему региону дополнительно 4 тысячи 700 тонн ГСМ для кормозаготовки.

Куандык Шакубаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— Данное дизельное топливо распределено между хозяйствами районов, что повлияет на стоимость заготавливаемых кормов, в том числе сено и сочные корма Также рассматриваются вопросы о выделений дополнительных средств на приобретение техники малой механизации через кредитование АО «Казагрофинанс» тракторов, косилок, пресс-подборщиков.



Массового забоя скота и снижения численности поголовья в хозяйствах североказахстанцев не наблюдается, отметили спикеры. Отрицают они и предположение о том, что некоторые аграрии для большей прибыли вывозят корма в другие регионы. Таких фактов не зафиксировано. Но сейчас рассматривается вопрос о поставке ячменной соломы в Мангистаускую область.

Айгерим Мукашева