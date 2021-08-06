12-летний мальчик утонул в Петропавловске

ДЧС

19:01 6 Августа 2021

Еще одну жизнь унесла водная стихия. 5 августа в 20-ом микрорайоне областного центра утонул 12-летний мальчик. Несчастный случай произошел в 4 часа дня. Не умея плавать, несовершеннолетний решил переплыть реку Есиль в том участке, который не предназначен для массового купания, ведь в этом районе обрывистое дно и сильное течение. Также в Департаменте по ЧС сообщили, что ребенок находился один без сопровождения родителей. Тело погибшего нашли в 30-ти метрах от места трагедии.

Марат Муратов, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Нашими спасателями было поднято тело погибшего, куда приехали уже его родители, опознали. На данном участке имеются предупреждающие знаки, запрещающие знаки. Стоит информационное табло на подходе к Есилю, что место является запрещенным. Народ это видит, но пренебрегает этими предупреждающими знаками. С начала года на территории СКО утонули 19 человек, из них 5 — дети. Хотелось бы предупредить гостей и жителей нашего города соблюдать правила безопасности на воде и безопасного проведения своего отдыха, чтобы он не обращался в такие трагические случаи. Главное — следить за своими детьми

Гюзель Закария

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